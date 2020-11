NBA, Barack Obama ricorda la telefonata di LeBron James e Chris Paul

Terminata la stagione NBA con la vittoria del titolo, LeBron James è tornato a condurre “The Shop”, il programma prodotto dalla sua azienda di entertainment. L’ultimo ospite, in ordine cronologico, è stato chiaramente Barack Obama. Con la presenza dell’ex Presidente degli Stati Uniti, LeBron ha chiaramente parlato delle elezioni presidenziali e tornato sull’intricata questione del boicottaggio NBA dello scorso agosto. Obama ha infatti rivelato di essere stato chiamato durante quelle ore, dai giocatori, per capire come dovevano muoversi:

“Credo che fosse circa mezzanotte, anche più tardi, quando Chris Paul, LeBron James, Carmelo Anthony (e se non ricordo male anche Russell Westbrook), mi hanno telefonato per chiedermi consiglio. Le proteste sono utili per attirare attenzione, certo, per creare un momento di rottura, ma la potenza che la NBA garantisce ai giocatori mi ha portato a suggerire a tutti di sfruttare lo spazio a disposizione per fare delle richieste specifiche. Sapevamo bene che non era un caso, ma una prassi, che sarebbero state colpite altre persone. Di continuo. Per quello ho detto a LeBron e gli altri: create un ufficio, un riferimento fisico che può lavorare 365 giorni l’anno a queste problematiche e rendere meno frequenti degli incidenti come quello capitato a Jacob Blake”.

Anche LeBron James ha quindi commentato l’accaduto, in questo modo:

“Ci sono state delle fasi in cui ero pronto ad andare via da Orlando – i Lakers al completo e io in testa alla squadra. Stavo per fare i bagagli. Mentre ragionavamo sul da farsi, mi sono ricordato di essere così fortunato da avere nella ristretta cerchia dei miei amici anche il 44° presidente degli Stati Uniti, che come ha spiegato è riuscito a farci da guida. Quando sei confuso, travolto dal caos e dai fatti che si susseguono, è cruciale trovare qualcuno che ti indichi la rotta. Non lo scopro certo io, ma il presidente Obama ha questo tipo di capacità, questa leadership. Ci ha schiarito le idee, oltre a farci capire che se avessimo avuto un piano, non ci sarebbe stato alcun problema nel continuare a giocare a pallacanestro.”

