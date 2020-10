Daryl Morey è pronto ad una nuova avventura in NBA. Dopo aver lasciato il ruolo di GM agli Houston Rocktets, il dirigente nativo del Wisconsin nelle prossime ore firmerà un contratto con i Philadelphia 76ers. Morey, infatti, si sarebbe accordato sulla base di un contratto quinquennale con il nuovo ruolo di president of basketball operations. Secondo quanto riferiscono gli insider NBA, Philadelphia, con tutta probabilità, confermerà anche Elton Brand nel suo ruolo di GM.

Il 48enne è accreditato di aver trasformato Houston in un contender di “lungo corso” da quando è stato assunto dai texani nel maggio 2007. Durante i suoi 13 anni alla guida della squadra, i Rockets non hanno mai concluso una stagione con un record perdente, qualificandosi ai playoff in 10 occasioni. Dopo l’ennesima eliminazione ad un passo dalle Conference Finals, però, le certezze in casa Houston si sono sgretolate, a partire dall’addio annunciato di Mike D’Antoni.

Morey è stato anche l’artefice di numerosi scambi che hanno fatto parlare, come la trade del 2012 che ha portato James Harden a Houston dagli Oklahoma City Thunder, o lo scambio che ha coinvolto otto giocatori con i Los Angeles Clippers e che ha portato Chris Paul alla corte di D’Antoni nel 2017. In ultimo, da segnalare l’acquisizione di Russell Westbrook, in cambio proprio dell’attuale play di OKC.

Doc Rivers, che è stato nominato da poche settimane come nuovo allenatore di Phila, avrebbe dato il suo ‘via libera’ all’assunzione di Morey, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski. I due avevano già lavorato insieme ai Boston Celtics; Morey è stato il vicepresidente senior delle operazioni della franchigia mentre Rivers ricopriva il ruolo di allenatore.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Knicks puntano a ringiovanire il roster

NBA, Steve Kerr e Doc Rivers si schierano con Joe Biden

Mercato NBA, i Portland Trail Blazers puntano su Gordon Hayward