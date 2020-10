Un general manager NBA sicuro: “C’è mutuo interesse tra Chris Paul e i Lakers”

Quello che è emerso in maniera abbastanza evidente a tutti durante l’ultima stagione NBA, in particolare durante le ultime Finals è stata, per quanto concerne i Los Angeles Lakers, la mancanza di un terzo violino di livello, capace di far tirare il fiato a LeBron James e ad Anthony Davis.

Questo ruolo è spesso toccato a Rajon Rondo che però non garantisce sufficiente continuità per potersi affidare a lui a tempo pieno e per un’intera stagione. Bleacher Report, nelle scorse ore, ha pubblicato un’intervista di un General Manager che ha scelto di rimanere anonimo e che si dice certo del reciproco interesse tra i gialloviola e Chris Paul:

“CP3 sarebbe entusiasta di avere la possibilità di tornare a Los Angeles, per lui sarebbe un sogno. So per certo che LeBron ripone estrema fiducia in lui e insieme potrebbero funzionare alla grande. Sembra un rischio ma a volte bisogna mostrare ambizione per progredire. Golden State sarà più forte, i Clipper probabilmente anche, i Nuggets non peggioreranno. A Orlando è andata bene, ma in una regular season tornata alla normalità, senza la bolla, sarà lo stesso? Non so se succederà ma prendere un terzo realizzatore e playmaker del livello di Chris Paul è una decisione circa la quale non bisognerebbe nemmeno pensarci un secondo.”

Lo scambio con Oklahoma però sarebbe tutt’altro che semplice: Chris Paul guadagnerà 85.5 milioni di dollari nei prossimi due anni di contratto. I Lakers dovrebbero quindi far uscire almeno 33 milioni di dollari, cosa non proprio semplice visto che, escluse le due superstar, i guadagni degli altri Lakers non sono certo stellari e bisognerebbe tagliare un considerevole numero di giocatori di rotazione per arrivare al playmaker.

