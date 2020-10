Mercato NBA, Dwight Howard nel mirino dei Golden State Warriors

Dwight Howard avrebbe scatenato l’interesse dei Golden State Warriors, che sono alla caccia di un centro. Howard, fresco vincitore del titolo NBA con i Los Angeles Lakers, sarà free agent senza restrizioni in questa offseason. Secondo Shams Charania di The Athletic, gli Warriors vorrebbero colmare il buco sotto canestro con il lungo 34enne. Ecco le parole del noto giornalista a riguardo:

“Dwight Howard, che è stato un pilastro del frontcourt della squadra in questa stagione, e i Lakers, sarebbero interessati a un accordo reciproco. Le mie fonti dicono, però, che ci siano altre franchigie interessate ad Howard, una su tutte i Golden State Warriors.”

Dwight Howard dovrà prendere una decisione importante nei prossimi mesi. Da una parte ha i Los Angeles Lakers, la squadra che gli ha permesso di redimersi e di vincere il suo primo anello. Dall’altra ha i Golden State Warriors, che avranno a disposizione nuovamente il trio formato da Curry, Thompson e Green, dopo una stagione sciagurata.

Se con i Lakers il feeling è assicurato, con i Golden State Warriors sarà tutto da scoprire. Nella baia, Howard potrebbe coprire il buco sotto canestro che hanno attualmente i Dubs, che è un loro tallone d’Achille da anni. Attualmente come centro dispongono del solo Kevon Looney, troppo acerbo per reggere il reparto da solo, soprattutto in una squadra con ambizioni da titolo. Per i Warriors la stagione 2020-2021 sarà quella del riscatto, e per Howard potrebbe essere un’opportunità da non perdere.

Soffiare Dwight Howard ai Los Angeles Lakers non sarà affatto facile. Gli Warriors potranno contare sul loro progetto di rinascita e sulla possibilità per Howard di avere un ruolo chiave. A San Francisco la squadra è già pronta, necessita solo di essere puntellata qua e là, proprio con giocatori come Dwight. Il mix di talento, gioventù ed esperienza sembra promettente.

Tutti i tifosi NBA sognano di rivedere Dwight Howard sparare una tripla dal logo alle Finals, magari insieme a Steve Kerr con le mani tra i capelli.

Leggi anche:

Mercato NBA, anche KCP uscirà dal contratto con i Los Angeles Lakers

NBA, i Milwaukee Bucks sarebbero interessati a Bogdan Bogdanovic

Mercato NBA, Tyronn Lue è il nuovo coach dei Los Angeles Clippers