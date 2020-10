Mercato NBA, anche KCP uscirà dal contratto con i Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers hanno appena vinto il titolo NBA, ma i riflettori sono già puntati sulla prossima free agency. Dopo Anthony Davis e Rajon Rondo, anche Kentavius Caldwell-Pope sarebbe intenzionato ad uscire dall’attuale contratto. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic, che ha parlato così a riguardo della situazione di KCP:

“Le mie fonti dicono che Kentavius Caldwell-Pope, dopo essersi affermato come uno dei giocatori chiave per i Lakers, declinerà la player option da 8.5 milioni di dollari per la prossima stagione. C’è un grande interesse reciproco tra KCP e i Lakers, ma ci saranno dei pretendenti esterni.”

Sempre secondo Charania, i Los Angeles Lakers al momento sarebbero la destinazione preferita di KCP. Bisognerà venirsi incontro però. La guardia uscirà dal contratto attuale per cercarne uno più remunerativo, forte del successo ottenuto in questa stagione. In sede di trattativa, Caldwell-Pope potrà far valere il fatto di essere stato titolare nella squadra che ha vinto il titolo NBA.

D’altro canto, i Lakers, vorrebbero mantenere il nucleo vincente di quest’anno, ma dovranno fare attenzione al Salary Cap. Il rinnovo di Anthony Davis porterà via risorse importanti per la costruzione del supporting cast. Inoltre dovranno guardarsi le spalle dalle altre franchigie. Gli Atlanta Hawks al momento sembrano i più interessati.

Bisogna specificare però, che, i Los Angeles Lakers, potranno usare i diritti Bird in caso di rinnovo. Questo vuol dire che potranno rifirmare Kentavius Caldwell-Pope a qualsiasi cifra, senza dover usare un’eccezione al Salary Cap. Questo fattore mantiene, per ora, i campioni in carica in pole position per KCP. I pretendenti non saranno comunque pochi, e saranno molto agguerriti.

