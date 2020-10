NBA, i Milwaukee Bucks sarebbero interessati a Bogdan Bogdanovic

Dopo aver concluso la stagione al di sotto delle aspettative, i Milwaukee Bucks vogliono rinforzare il proprio roster attingendo dal mercato dei free agents.

Secondo alcune indiscrezioni, i Bucks hanno intenzione di firmare la guardia dei Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic. Secondo Shams Charania di The Athletic, Milwaukee ha puntato gli occhi sulla guardia serba:

“I Milwaukee Bucks sarebbero fortemente interessati a Bogdan Bogdanovic. Milwaukee ha intenzione di migliorare il roster con l’aggiunta di un play maker e di una guardia tiratrice da affiancare al due volte MVP Antetokounmpo e all’All Star Middleton.”

Come è risaputo, Bogdanovic sarà free agent nella prossima finestra di mercato prevista per dicembre. Il serbo ha disputato una buona stagione: infatti ha mantenuto medie di 15.1 punti, 3.4 rimbalzi, 3.4 assist e una palla rubata per partita.

Punto forte della guardia è il tiro da tre, con una percentuale del 37.2% dal campo nella passata stagione. Sicuramente Bogdanovic rappresenterebbe un’ottima scelta da parte dei Bucks, a causa del loro gioco votato al tiro da tre.

