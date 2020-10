NBA, Chris Paul racconta l’esperienza ad OKC

In una recente intervista, tenutasi nel corso di Gara 3 della Finali NBA, Chris Paul, spettatore virtuale dell’incontro, ha respinto l’idea che una stella come lui abbia solo perso tempo ed occasioni, giocando in una squadra in apparente ricostruzione:

“La verità è che amo alla follia questo gioco. Billy Donovan, che voglio ringraziare per quello che ha saputo dare alla squadra, è stato un allenatore fantastico. Ho 35 anni e possiedo ancora l’occasione di giocare. Questo è il fattore determinante e credo oggettivamente sia una benedizione. Continuerò sicuramente ad insistere, fin quando il fisico me lo permetterà. Venire ad OKC non è stato né uno spreco di tempo né una scelta stupida, perché alla base di tutto risiede l’opportunità di poter giocare con continuità. Sono stato inserito nel secondo quintetto All-NBA e la squadra ha lottato fino alla settima partita contro i Rockets, quindi non si può assolutamente definire una stagione fallimentare. Il futuro potrebbe riservarmi una nuova maglia? Tutto è possibile in NBA.”

La permanenza in Oklahoma di CP3 non è infatti scontata. Nonostante Paul abbia ancora due anni di contratto per un totale di 85 milioni di dollari, il fatto che un altro componente fondamentale della rosa, Danilo Gallinari, sarà unrestricted free agent genera numerosi dubbi che i Thunder possano ripetere la stagione passata. Il cestista italiano potrebbe scegliere di liberarsi dai vincoli della squadra già nel corso della prossima free agency ed a quel punto la dirigenza rifletterebbe attentamente sulla possibilità di scambiare lo stesso Chris Paul, per favorire lo spazio salariale e ricostruire ulteriormente.

