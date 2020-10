NBA, LeBron James spiega l’abbandono del campo a 7 secondi dal termine

La sconfitta, inaspettata, dei Los Angeles Lakers in Gara 3 nonostante le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic all’interno dei Miami Heat, ha particolarmente infastidito LeBron James. A pochi secondi dal termine del match, la stella gialloviola ha abbandonato il parquet senza salutare nessuno, andando direttamente nella locker room. Un gesto che non è passato inosservato dai tifosi e da Miami.

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5

Nel post-partita, ovviamente, è stato chiesto a Bron come mai dell’abbandono anticipato del match. A sua detta dovuto da un misto di frustrazione e poca cognizione del tempo:

Dopodiché, il nativo di Akron ha commentato la sconfitta in questo modo:

“Non mi sento come se avessimo abbassato la guardia. Inoltre, non mi sento come se fossimo preoccupati. Anzi, non siamo preoccupati. Sappiamo che possiamo giocare molto meglio. Abbiamo un’altra opportunità per prendere un comando dominante nella serie tra 48 ore. Vogliamo prenderci la vittoria”