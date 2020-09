NBA, Jimmy Butler “Siamo tutti contenti per Tyler, è un grande giocatore”

Intervistato da Fox Sports, Jimmy Butler, bandiera di questi nuovi Heat, ad un passo dalle Finals, ha risposto a molte domande. Le più frequenti sono state soprattutto quelle su Tyler Herro, rookie che sta compiendo un percorso eccezionale, da molti paragonato a quello del primo Dwyane Wade.

In Gara 4, stanotte, Herro ha messo a segno 37 punti, piazzandosi dietro solo a una leggenda come Magic Johnson per punti segnati in una partita di playoff a venti anni.

“Non tutti i giocatori hanno l’occasione di arrivare a una finale di Conference. Ma per lui, è semplicemente un altro giorno di duro lavoro e impegno. Sa di cosa è capace, e gioca con una sicurezza assurda per un giocatore di quell’età.”

La successiva domanda, riguarda proprio Jimmy Butler, e come la sua leadership e la sua esperienza in ambienti con più superstar abbia aiutato lo stesso Herro a guadagnare fiducia e a migliorare il suo gioco.

“Bella domanda, ho giocato con Luol Deng, con D-Rose, mi hanno insegnato davvero cos’è questo sport. Come il lavoro può portarti al livello superiore. Credo che Tyler abbia già tutte queste qualità, guarda e impara da tutti, sembra che giochi nella lega da almeno 10 anni, nonostante sia un rookie.”

L’ultima domanda invece riguarda il giocare nella bolla, e come molti abbiano sottolineato la possibilità di riposarsi migliori il gioco. E se il miglioramento di Herro sia dovuto proprio a questo fattore.

“Gioca così da parecchio, sa come e dove muoversi. Lo state notando adesso, grazie ai suoi numeri, ma ha fatto questo per tutto l’anno, non ha mai deluso, e si è adattato a noi alla perfezione.”

