NBA, Jayson Tatum “0 punti in un tempo sono inaccettabili”

I Boston Celtics hanno perso Gara 4 stanotte, allontanandosi sempre di più dal sogno Finals, e uno dei giocatori più delusi tra i biancoverdi è sicuramente Jayson Tatum.

Tatum ha messo a segno 28 punti nell’intera partita, ma nessuno di questi è arrivato nel primo tempo, che ha terminato con una statistica pessima di 0/6 dal campo, inclusi 0/4 da dietro l’arco. Ad un certo punto della partita, il giocatore non sembrava al meglio della sua forma, e ha cercato di prendersi meno tiri possibili, passando più volte la palla anche in occasioni in cui avrebbe potuto puntare al canestro.

All’interno del terzo quarto però, Jayson Tatum ha aiutato la squadra a tornare a galla, concludendo alcune ottime giocate, prima di venire sconfitto sotto i colpi di Tyler Herro, protagonista della serata.

“Non sono stato aggressivo abbastanza. Non ho segnato nel primo tempo, è inaccettabile. So che posso giocare meglio, ed è quello che ho provato a fare.”

Dal suo canto, il coach Brad Stevens ha provato a spiegare che possono capitare serate dal genere a tutti i giocatori, e ha sottolineato inoltre l’ottimo lavoro difensivo messo in campo dai Miami Heat. Per quanto riguarda Tatum, gli è stato chiesto se avesse una spiegazione, per la sua prestazione da zero punti nel primo tempo.

“No, non ce l’ho. Vorrei averla. La risposta più semplice è che dobbiamo giocare meglio. Ora dovremmo vincere o torneremo a casa. Sono pronto a prendermi le responsabilità e gli insulti, sono il primo a criticarmi, se non avessi giocato così male all’inizio della partita, saremo usciti vincitori.”

Leggi anche:

Playoff NBA, Tyler Herro è spettacolare! Miami a un passo dalle Finals

Kevin Garnett: “Non avremmo mai potuto giocare nella bolla”

NBA, stabilita la data d’inizio della Draft Combine