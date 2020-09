NBA, Los Angeles Lakers: le parole dei giocatori dopo la sconfitta in gara 3

LeBron James ed i Los Angeles Lakers hanno commentato la sconfitta della notte contro dei seppur ottimi Denver Nuggets. La compagine del Colorado ha riaperto la serie, portandosi ora ad una partita di distanza dal pareggio. Queste le parole del nativo di Akron dopo Gara 3:

“Hanno giocato meglio di noi, sono stati più aggressivi per almeno tre quarti. Abbiamo perso 16 palloni che hanno generato 25 punti. Non possiamo certo pensare di vincere se continuiamo a fare ciò, e lo sappiamo bene. Anche dopo gara 2 ne abbiamo parlato per cercare di comprendere il problema. Dovremo fare meglio in gara 4.”

Dopo LeBron è intervenuto anche Rajon Rondo, il quale ha focalizzato la sua attenzione sugli errori offensivi:

“Abbiamo avuto molti tiri non contestati questa sera e non li abbiamo segnati. Non siamo stati precisi dalla linea del tiro libero e abbiamo perso molti palloni. La colpa è stata di questi tre fattori, non possiamo prenderci pause. Questa sera abbiamo perso e ce lo siamo meritati.”

Infine, Anthony Davis, l’altra star dei californiani che non ha catturato nemmeno un rimbalzo nei primi tre quarti di gioco, ha invece messo in evidenza la poca energia in area:

“Dobbiamo fare meglio sotto i tabelloni. Non posso totalizzare due soli rimbalzi in un’intera partita. Devo essere migliore in questo aspetto, è inaccettabile. Non c’è molto che io possa dire, devo solo fare meglio.”

