NBA, Los Angeles Lakers: altri record per LeBron James

Nonostante la sconfitta dei suoi Los Angeles Lakers, per mano di Denver, LeBron James aggiunge un altro record alla sua già notevole carriera.

Il giocatore da Akron ha infatti fatto registrare una tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Ebbene nella storia dei Los Angeles Lakers nessun giocatore aveva mai concluso una postseason con ben due prestazioni simili, ovvero due triple doppie da almeno 30 punti segnati.

L’altra partita con tre voci in doppia cifra risale alla serie con Portland, quando LeBron mise a segno 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Per trovare altri giocatori in maglia gialloviola ad aver messo a referto tali numeri, seppur una sola volta, dobbiamo risalire a Jerry West, nel 1969, ed a James Worthy, nel 1988.

LeBron ha inoltre siglato la sua ventiseiesima tripla doppia nei playoff ed è a sole quattro lunghezze da un altro storico gialloviola, ovvero Magic Johnson, arrestatosi a quota 30.

Ma c’è dell’altro, dopo la tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist nella sconfitta in gara 1 contro i Trail Blazers, il Prescelto è anche diventato il primo ed unico giocatore ad aver fatto registrare una tripla doppia da almeno 20 punti, 15 rimbalzi e 15 assist nella storia dei playoff e, inoltre, ha superato Derek Fisher per numero di vittorie ai playoff, diventando il più vincente di tutti, alla sua quattordicesima apparizione in postseason.

LEGGI ANCHE:

NBA, LeBron James sulla gomitata di Murray: “Non volevo venisse cacciato”

Playoff NBA: Lakers in rimonta solo a metà, i Nuggets sono ancora vivi

Playoff NBA: il game-winner di Anthony Davis regala Gara 2 ai Lakers!