NBA, Jamal Murray: “Jokic ci ha trascinato”

Le semifinali di Conference tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers si sarebbero potute chiudere in cinque gare. La compagine di Doc Rivers è stata a un passo dalle finali, da un traguardo che sarebbe storico in quanto mai raggiunto, ma purtroppo si è verificato il peggiore dei fuoriprogramma: la rimonta di Jokic&co. La squadra allenata da Mike Malone inanella la seconda vittoria consecutiva, grazie ad una stratosferica seconda metà di partita, e porta la serie a gara-7. Laddove sarà questione di vita o di morte, la situazione più scomoda dal punto di vista psicologico per i losangelini.

Il successo della franchigia del Colorado è la personificazione dello sforzo collettivo, di squadra, al cui vertice siede sicuramente Nikola Jokic. Il centro serbo domina, mettendo a referto 34 punti, 14 rimbalzi e 7 assist in circa 40 minuti di partita. Insomma, l’ennesima prestazione da rullo compressore che è stata portata alla gloria anche dal compagno Jamal Murray, ieri autore di 21 punti, 5 rimbalzi e 5 assist:

“Nikola colpisce con step back, fade away, su una gamba sola, con una mano in faccia, più volte consecutivamente. Vorrei dire che è il miglior giocatore del mondo. È stata una vittoria di squadra, ma senza dubbio Jokic ci ha trascinato.”

Gara-7 è alle porte. Nikola Jokic contro Kawhi Leonard. Si prospetta un grande spettacolo.

