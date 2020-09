NBA, Nikola Jokic: “Zubac e Harrell sono due ottimi difensori”

Alle ore 19.00 italiane si giocherà gara 6 fra i Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets. Per ora la serie vede i Clippers sul 3-2, anche se i Nuggets non sembrano voler tornare a casa. In gara 5 i Clippers sembravano avere la gara in pugno ma, complice anche la superficialità degli uomini di Doc Rivers, Denver ha risposto con Nikola Jokic e Jamal Murray i quali hanno dimostrato ancora una volta il loro talento. I Nuggets sono duri a morire. Infatti rimontare un 3-1 non è un’impresa impossibile per la squadra allenata da Mike Malone, poiché hanno già compiuto tale impresa nel primo turno contro i Jazz.

Nella serie contro gli Utah Jazz, Jamal Murray è stato indubbiamente l’MVP, mentre in questo secondo turno di playoff, Nikola Jokic si sta rivelando come il giocatore più affidabile in casa Denver. Anche se il centro serbo deve fronteggiare dei rivali di tutto rispetto come Montrezl Harrell e Ivica Zubac. Queste le parole di Jokic:

“Zubac e Harrell sono degli ottimi difensori anche se hanno aspetti molto differenti. Zubac è molto alto e protegge il ferro molto bene, mentre Harrell è veramente molto forte e non mi lascia respirare mai un secondo.”

Questa gara 6 sarà importantissima con i Clippers che avranno tutta la pressione addosso, attesi alle finali di Western Conference dove ad attenderli ci sono i Lakers.

