NBA, Fred VanVlett: “Powell ha salvato la nostra stagione”

Norman Powell, insignito del soprannome “Playoff Powell” già nelle stagioni passate, si è rivelato decisivo anche nella giornata di ieri. Uscendo dalla panchina, il nativo di San Diego ha messo a referto 23 punti, aiutando i suoi Toronto Raptors a vincere un’agonica partita, conclusasi al secondo overtime, contro i Boston Celtics.

Powell, statistiche generali a parte, ha inciso soprattutto nell’ultimo minuto di partita, rubando un pallone pesantissimo dalle mani di Jayson Tatum, conducendo il contropiede e segnando con il fallo di Marcus Smart. Poco dopo aver completato il gioco da 3 punti, ha segnato i due tiri liberi che hanno congelato la partita sul 125 a 122 per i suoi.

Fred VanVleet, impiegato per più di 50 minuti effettivi, ha commentato così la prova del compagno:

“Norman (Powell) ha salvato tutti noi e la nostra stagione. Non potevamo perdere questa partita. Avevamo l’obbligo, da campioni in carica, di portare la serie a Gara 7. Powell negli anni ha abituato tutti a giocate decisive. Il suo approccio alla partita, uscendo dalla panchina, è semplicemente encomiabile. Non sai quando arriverà la giocata decisiva, ma fiuti nell’aria che lui stia per incidere. E’ vero, anche Kyle (Lowry) ha giocato in modo sensazionale, ma è la stella della squadra. Norman, con minutaggio ridotto, dà sempre una spallata alla partita nella nostra direzione.”