NBA, George Hill: “Ho mancato l’inno? Ero in bagno!”

Nella notte ha destato sospetti il comportamento di George Hill nel pre-partita contro gli Orlando Magic. Il playmaker di Milwaukee, infatti, è stato inquadrato mentre si ritrovava in piedi nel corridoio vicino agli spogliatoi durante l’esecuzione dell’inno americano. Fin da subito si è pensato ad un gesto, nuovo, di protesta, da parte del fautore del boicottaggio della partita di mercoledì scorso. Hill, successivamente, ha invece raggiunto i suoi compagni ed è sceso sul parquet nel match vinto contro i Magic, portandosi a casa la qualificazione per il secondo turno Playoff.

George Hill chose to stay by the locker rooms during the national anthem. He joined his teammates once it was over. pic.twitter.com/vnvbNs5o6k

— ESPN (@espn) August 29, 2020