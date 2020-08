Ora è ufficiale: i giocatori NBA hanno deciso di portare a termine la stagione concludendo i Playoff. È questa la notizia rilanciata pochi minuti fa da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN. Il famoso giornalista ha anche aggiunto come le partite previste nella giornata di oggi verranno rinviate e riprogrammate nei prossimi giorni.

The NBA's players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020