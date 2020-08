Ottimismo per la ripresa dei Playoff NBA: la maggioranza vuole portare a termine la stagione

C’è un cauto ottimismo tra gli addetti ai lavori per quanto riguarda il proseguo della stagione. Secondo quanto riportano i media statunitensi, tra pochi minuti i giocatori NBA si re-incontreranno per discutere delle prossime mosse da adottare, ma filtra una certa positiva.

Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, ha raccolto alcune voci dei giocatori chiave dalle lega i quali hanno sostenuto come la maggioranza voglia portare a termine questi Playoff NBA 2020 per non buttare via tutto il lavoro egregio della lega nell’organizzare un sistema perfetto come la bolla di Orlando.

ESPN Sources: Several key members of Lakers — and some peers around league — stayed up until early AM hours talking through issues in The Bubble. Among key players in league heading into 11 AM meeting, there's optimism about a majority of players wanting to continue playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020