Dopo non aver giocato questa notte in segno di protesta, alcuni giocatori e franchigie NBA stanno pensando di fermare definitivamente la stagione in corso. Tra questi ci sono LeBron James e i Lakers insieme ai Clippers, favorevoli a terminare qui la stagione.

Non si tratta, tuttavia, di una vera e propria votazione ma di un sondaggio tra i giocatori per capire le intenzioni di tutti. Una situazione che, dopo le tre partite saltate di questa notte, lascia ancora in sospeso la ripresa dei Playoff, come scrive Adrian Wojnarowski.

The Clippers and Lakers voting on perhaps not continuing with the season was considered more of a polling, than a final vote, sources tell ESPN. The resumption of the playoffs remains still up in the air. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

Le proteste di queste ore nascono per dare un segnale dopo la sparatoria che ha visto coinvolto Jacob Blake, afroamericano colpito da più proiettili sparati da un agente di polizia nel Wisconsin.

Nell’incontro tra le franchigie NBA solo i Lakers e i Clippers hanno votato la sospensione definitiva della stagione, mentre la maggior parte delle squadre è favorevole alla ripresa: una posizione che, come riporta Shams Charania, ha infastidito LeBron James, il quale ha chiesto un intervento da parte dei proprietari.

Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020

I giocatori si incontreranno questa mattina per un nuovo incontro, in contemporanea con la riunione dei governatori NBA che si terrà alle 11, come riporta Malika Andrews di ESPN: non è da escludere una che una piccola rappresentanza dei giocatori partecipi al secondo incontro.

Reporting with @malika_andrews: The NBA players have another meeting set for Thursday morning in the bubble to continue the discussion on how they'll proceed with the playoffs. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

Se per i Lakers LeBron James è stato il primo a prendere una posizione a riguardo, in casa Clippers Doc Rivers ha parlato della situazione in cui versano gli USA in conferenza stampa, dopo la vittoria sui Mavs di martedì:

“Noi protestiamo e loro ci mandano la polizia in tenuta antisommossa, bello vero? Noi continuiamo ad amare questo Paese, ma lui non ci ama a sua volta. Nella convention repubblicana senti parlare solo di paura, che temono per la loro incolumità ma siamo noi che veniamo uccisi, quelli che non possono vivere in determinate comunità. Per anni siamo ci hanno impiccato, ora ci sparano: credo che ci siano bravi poliziotti, ma il sistema deve comunque cambiare”

