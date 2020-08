NBA, Isiah Thomas: “Sono impressionato da Damian Lillard”

Il leggendario playmaker dei Detroit Pistons, Isiah Thomas, ha speso solo belle parole per quanto sta mostrando in campo Damian Lillard. Secondo Thomas, il playmaker dei Portland Trail Blazers ogni anno riesce a stupire tutti e continuare con il suo processo di maturazione.

Lillard sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera: dopo aver giocato da MVP nella bolla, è riuscito a strappare un biglietto per i playoff dopo una stagione vissuta all’inseguimento. Le prestazioni del numero 0 di Portland non sono sfuggite a Thomas che ha parlato di lui a Sirus XM NBA Radio:

“Le cose che mi impressionano di più di Damian Lillard sono diverse. Una su tutte? Ogni anno cresce e diventa più maturo, come uomo, come giocatore di basket e come leader. Una degli aspetti che gli criticavo di più quando entrò nella Lega era che non attaccava molto spesso il ferro. Doveva attaccarlo di più anche perché è un ottimo tiratore di liberi. È sempre stato un tiratore letale, ma secondo me doveva andare ancor più vicino al ferro, doveva aggiungere questo aspetto al suo gioco, senza rimanere bloccato dietro l’arco. È riuscito finalmente a farlo. Ogni anno aggiunge qualcosa al suo gioco. Adesso è letale quando attacca il canestro, letale da tre punti e letale a tirare i liberi”.