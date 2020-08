Mercato NBA, i Brooklyn Nets al lavoro per il rinnovo di Joe Harris

I Brooklyn Nets si preparano ad affrontare i prossimi playoff ma non paiono perdere attenzione sulla prossima free agency e sul mercato NBA in generale. E se nelle settimane scorse sono iniziate a circolare voci su possibili nuovi colpi da fare via trade con cui puntare al titolo – Beal su tutti – allo stesso tempo la dirigenza rimane vigile anche sull’imminente free agency.

A dimostrarlo le parole del GM Sean Marks che, intervistato da Yes Network, ha parlato proprio della free agency e della priorità della società. E non un volto nuovo. Bensì il rinnovo di uno dei giocatori che più di tutti in questi ultimi due anni ha contribuito alla crescita Nets: Joe Harris.

Nets GM Sean Marks, asked about re-signing Joe Harris in pregame interview with Yes Network today. “Priority number one. It’s that simple, yeah." — Brian Mahoney (@briancmahoney) August 13, 2020

Il contratto di Harris, specialista offensivo da oltre l’arco, scadrà quest’anno e per riuscire a confermarlo la società sarà costretta ritoccare il suo contratto verso l’alto. Il giocatore classe 1991 infatti quest’anno ha percepito 7 milioni e mezzo di dollari.

Troppo poco per un giocatore che quest’anno ha garantito 14.4 punti, 4 rimbalzi e due assist a partita, tirando con oltre il 42% da tre. Ma soprattutto poco per un giocatore che negli ultimi tre anni si è imposto come uno dei più efficaci tiratori della Lega e che ha garantito sempre oltre 10 punti di media.

Da capire come la franchigia di New York si muoverà per riuscire a soddisfare le richieste del giocatore, che potrebbe puntare a ottenere un contratto remunerativo in franchigie altrettanto ambiziose, se non di più. L’anno prossimo infatti Brooklyn vedrà il suo monte ingaggi schizzare oltre il limite imposto dal Salary Cap.

Staremo a vedere come si muoverà il mercato post 2020. Ora, però, per i Nets ci sono i playoff con i Toronto Raptors da affrontare al primo turno.

