Il 24/8 sarà il Kobe Bryant Day anche nella contea di Orange County

Il 24 agosto, in ricordo dei numeri 24/8 indossati in carriera, sarà la giornata dedicata al ricordo di Kobe Bryant, non solo per la sua straordinaria carriera, ma anche per tutto ciò che ha fatto. Il ricordo non solo di un’atleta, ma anche di una persona.

Assieme a lui verranno ricordate le altre vittime del tragico incidente in elicottero avvenuto lo scorso 26 Gennaio. Tra queste importante ricordare la giovane Gianna Bryant, figlia adoratissima dal padre e determinata a raggiungere i suoi scopi nel mondo della pallacanestro.

Già nel 2016 la città di Los Angeles aveva deciso questa data simbolica per onorare il Black Mamba, anche se non sapeva ancora in quali circostanze. Adesso anche la contea di Orange County, dove Kobe viveva a Newport Beach, ha deciso che il 24/8 sarà una data particolarmente importante da segnare sul calendario.

In merito a tutto ciò Michelle Steel, rappresentante del consiglio di Orange County e tifosa dei Lakers di lunga data, ha dichiarato:

“Kobe era un prezioso membro della nostra comunità e ha ispirato tantissimi uomini e donne a inseguire i propri sogni senza mollare mai. “L’obiettivo è quello di portare avanti l’eredità di Kobe incoraggiando a costruire comunità, aiutando i giovani in difficoltà a inseguire i propri sogni, e a vivere secondo le parole di Bryant: ‘La cosa più importante è provare a ispirare gli altri, così che possano essere grandi in qualsiasi cosa vogliano fare’”.

Per sottolineare l’importanza dell’iniziativa, anche la proprietaria dei Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, ci ha messo del suo, invitando su Twitter tutti i tifosi gialloviola a “rendere questa celebrazione un movimento nazionale!”.

