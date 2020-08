Risultati NBA, 61 punti e vittoria per Lillard, bene Spurs e Suns

(32-40) Orlando Magic 96-108 Brooklyn Nets (35-36)

Nella sfida tra la settima e l’ottava della Eastern Conference riescono ad avere la meglio i Nets. La franchigia di New York, dopo un parziale iniziale di 6-0 in favore di Orlando, domina la partita, arrivando ad un vantaggio massimo di 21 punti. Timothe Luwawu-Cabarrot e Jeremiah Martin segnano entrambi 24 punti, mentre non scendono in campo Allen, Harris, Levert e Temple. Dall’altra parte del campo i Magic raccolgono la quinta sconfitta consecutiva nella bolla. Incoraggiante partita per Fultz, che gioca la sua migliore partita da quando si gioca a Disney World.

(32-38) San Antonio Spurs 123-105 Houston Rockets (44-26)

Gli Spurs, grazie alla vittoria nel derby texano contro Houston, riescono a rimanere in corsa per i Playoff. San Antonio che, trovandosi in undicesima posizione, ha le stesse vittorie di Memphis, nona, e si trova a 0,5 vittorie di differenza con Portland, ottava. A guidare gli Spurs ci pensano DeMar DeRozan (23 punti con il 69,2% di tiro dal campo) e Keldon Johnson (24 punti e 11 rimbalzi uscendo dalla panchina). Buona prestazione anche per Marco Belinelli, che in 21 minuti sul parque segna 13 punti, tirando 3/5 dall’arco dei 3 punti. Per i Rockets non scende in campo Harden. Russell Westbrook guida i suoi con 20 punti, mentre Green, McLemore, Rivers e Clemons vanno in doppia cifra.

(42-29) Philadelphia 76ers 117-130 Phoenix Suns (33-39)

I Suns, grazie a un parziale a favore nel secondo quarto di 40-31, riescono ad avere la meglio sui Sixers e rimanere imbattuti nelle seeding games di Orlando. A guidare la squadra dell’Arizona ci pensa come sempre Devin Booker. La stella dei Suns sta viaggiando a più di 30 punti di media a partita e ieri ne ha messi 35, ai quali vanno aggiunti 9 rimbalzi e 7 assist.

Ad aiutare Booker ci sono Mikal Bridges (24 punti) e Saric (18 punti in uscita dalla panchina). Buona anche la partita di Ricky Rubio, che arriva in doppia doppia con 16 punti e 10 assist). Per i Sixers, orfani di Harris, Horford, Simmons, Embiid e Richardson, praticamente il quintetto titolare, Alec Burks segna 23 punti mentre Kyle O’Quinn sfiora la tripla doppia con 9 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.