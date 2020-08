NBA, le reazioni dei giocatori al traguardo raggiunto da Carmelo Anthony

Nella notte Carmelo Anthony è diventato il quindicesimo miglior realizzatore della storia della NBA. Moltii giocatori hanno voluto congratularsi con la guardia dei Blazers, 10 volte All-Star. Tra i primi a congratularsi figurano gli storici amici Dwyane Wade e Chris Paul.

In seguito ai 20 punti realizzati contro i Philadelphia 76ers, Melo ha raggiunto quota 26.398 punti, superando in un solo colpo sia John Havlicek che Paul Pierce.

L’omaggio di Jayson Tatum.

La guardia veterana dei Brooklyn Nets Jamal Crawford ha espresso parole di ammirazione nei confronti di Melo. In particolare si è soffermata sul delicato momento che Anthony ha passato prima di firmare con i Blazers.

Melo deserves all these moments and more. The fact so many people tried to end his career early for him is disturbing. Get your flowers Melo. We are with you always!! https://t.co/o8P3MpF9KU

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) August 10, 2020