NBA, LeBron James ammette: “Giocare senza tifosi è diverso”

LeBron James si sta ancora adattando alla realtà di giocare senza fan all’interno della bolla di Orlando. La stella dei Los Angeles Lakers ha parlato dell’ambiente diverso in cui sono ‘costretti’ i giocatori della lega, senza più la pressione del pubblico presente. Queste le parole di LeBron rilasciate a Mark Medina di USA Today:

“Mi sto abituando sempre di più a stare sul parquet in queste condizioni. Devo dire che è una dinamica molto strana. Non giocavo in un’arena vuota da molto, molto tempo. Son passati diversi anni dall’ultima volta che mi son ritrovato a giocare senza pubblico. In questo momento sto solo cercando di trovare il mio ritmo e di sbloccarmi”