Nella vittoria di Portland sui Rockets per 110 a 102, Carmelo Anthony ha raccolto una doppia doppia, segnando 15 punti e prendendo 11 rimbalzi. Negli ultimi quattro minuti Melo ha regalato tre giocate degne dei tempi migliori: prima ruba la palla ad Harden, poi stoppa una tripla a P.J. Tucker con il punteggio in parità, e alla fine segna da 3 punti quando mancano 54 secondi alla fine della partita.

Riguardo la sua prestazione clutch nei minuti finali, Carmelo ha detto:

“Ad essere onesto, non penso che lo perdi [l’essere un giocatore clutch, N.d.A.], se lo hai lo hai e basta. È qualcosa che devi voler avere, devi essere disposto a ritrovarti in certe situazioni e divertirti in questi momenti, prendere quei tiri e sapere di poterli segnare”

Nella ripresa di stagione a Orlando, grazie ai ritorni di Nurkic e Zach Collins Melo ha potuto ritornare a giocare come ala piccola. E nonostante i Rockets abbiano provato sempre ad attaccarlo quando era in difesa, Anthony è riuscito a resistere grazie anche alla migliore forma fisica rispetto a qualche mese fa. La perdita di qualche chilo ha aiutato molto Carmelo, e anche i compagni se ne sono accorti. Lillard, ad esempio, ne ha parlato così:

“Quando lo abbiamo preso, molti avevano qualcosa dire. Cosa farà in difesa, ormai è vecchio, non può più giocare, come si comporterà nello spogliatoio con la squadra e altre frasi del genere. Ma lui è venuto da noi, ed era molto rilassato, un buon compagno, una buona guida per i giocatori più giovani. Sul campo ci parla sia quando sta giocando bene sia quando ha qualche difficoltà. È sempre concentrato sulla squadra. Capisce cosa ci serve come squadra a seconda di come sta andando la partita. Trovo divertente e irrispettoso come le persone ne parlino. Lui è un Hall of Famer”