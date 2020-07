NBA, LeBron James: “Fantastico vedere Carmelo e CP3 in tribuna”

La NBA ha ritrovato, seppur parzialmente, un briciolo di normalità. Le partite ufficiali sono nuovamente realtà e gli occhi di tutti gli appassionati di pallacanestro sono puntati sul Walt Disney Campus.

Le quattro franchigie impegnate la notte scorsa (Jazz–Pelicans e Clippers–Lakers) hanno avuto modo di constatare che cosa significhi giocare in assenza di tifo reale, sostituito per ovvi motivi da riproduzioni audio e video. Nonostante ciò, parlando di spettatori in generale e non di tifosi, qualche volto noto ha fatto capolino in tribuna: Carmelo Anthony e Chris Paul, notoriamente grandi amici dentro e fuori dal campo, hanno infatti assistito dal vivo al derby di Los Angeles.

Un LeBron James favorevolmente colpito ha commentato così la sincera vicinanza dei suoi colleghi:

“E’ un enorme segno di rispetto da parte loro. Siamo tutti uniti da un legame di fratellanza in NBA e vedere in tribuna Chris Paul e Carmelo Anthony, due ragazzi con cui ho condiviso tanto sin dagli albori della mia carriera, mi ha emozionato. E’ un periodo particolare, debilitato da malattia e contenziosi, ma noi dimostriamo sempre grande umanità e disponibilità. Anche C.J. McCollum e Damian Lillard erano presenti e non posso che ringraziarli. Spero di poter ricambiare presto la cortesia, presenziando a mia volta a qualche partita. Amo troppo questo gioco ed i suoi interpreti. Sarebbe inoltre un’opportunità unica per vedere un po’ di pallacanestro dal vivo, cosa non proprio frequentissima in condizioni normali. Con le dovute proporzioni, si tratta di una grande AAU estiva per soli professionisti, alla quale i giocatori non impegnati sul parquet hanno l’occasione di partecipare da spettatori.”

LEGGI ANCHE:

NBA, Leon Rose: “Rebuilding dei Knicks? Non so quanto durerà”

NBA, Ja Morant crede che le regole della bolla svantaggino i Grizzlies

La NBA potrebbe posticipare l’inizio della stagione 2020-2021