NBA, ‘Skinny Melo’ giocherà di nuovo da ala piccola

Carmelo Anthony è sempre stato destinatario di dozzine di stravaganti soprannomi, che solitamente variano ogni anno proprio con l’arrivo dell’estate:

Ormai trentaseienne e veterano NBA, Anthony lavora sempre come se stesse affrontando il suo anno da matricola. Infatti, a proposito dei primi anni del nuovo millennio, Carmelo si è presentato ad Orlando sfoggiando un fisico asciuttissimo, che ha ricordato a molti la corporatura dei suoi primi anni da professionista a Denver. La sua ritrovata condizione snella permetterà a coach Terry Stotts di impiegarlo stabilmente nel ruolo di ala piccola, in sostituzione dell’infortunato Trevor Ariza.

L’ex giocatore dei NY Knicks si è espresso così in merito alla sua nuova dimensione fisica:

“Mi sento davvero bene. Ho seguito diete particolari ed ho continuato ad allenarmi durante il periodo di isolamento, per farmi trovare pronto alla ripresa delle operazioni. Il coach era assolutamente consapevole della mia scelta, anzi, ne abbiamo discusso insieme per il bene della squadra. Ora posso tornare a giocare da numero 3, nella posizione che ha favorito la fortuna della mia carriera. Ho sfidato me stesso ed anche le leggi biologiche, uscendone vincitore. Non gioco da ala piccola dalla stagione 2011-12 e questa è una grande motivazione per me. Essere tornato a ridosso dei 105 kg di peso mi favorirà di certo nel nuovo impiego.”