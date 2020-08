Splendido VanVleet: i Toronto Raptors abbattono anche Miami per 107-103

Altra vittoria di livello per i Toronto Raptors che nel secondo appuntamento nella bolla di Orlando battono anche i Miami Heat. Gli attuali detentori del titolo NBA hanno dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio sulla compagine di Erik Spoelstra che è rimasta in partita fino in fondo. La differenza l’ha fatta la maggior precisione da parte dei canadesi nel momento clou del match, ma anche le due brutte palle perse di Miami di cui una a 19 secondi dal termine sul 102-101 a favore dei Raptors, e l’altra a 10 secondi sul 103-101.

Per i Toronto Raptors, splendida la prestazione di Fred VanVleet il quale ha chiuso il match con 36 punti a referto + 5 rimbalzi in 42 minuti. Bene anche Siakam (22 punti + 8 rimbalzi) e Serge Ibaka con 16 punti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 25 di Goran Dragic, i 17 di Olynyk ed i 16 della coppia Crowder & Jimmy Butler. Con questa vittoria Toronto consolida la propria seconda posizione distanziando Boston a 3.5 partite, mentre Miami si allontana dalla terza piazza distante 2 partite.

Toronto Raptors-Miami Heat 107-103

