Jr. NBA Coaches Online: tra gli ospiti ci saranno anche Lloyd Pierce e Kokoskov

La NBA ha annunciato oggi il lancio del Jr. NBA Coaches – Online presentato da Gatorade, un archivio virtuale e una piattaforma di contenuti che includono esercizi, video istruttivi e clinic per gli allenatori di basket. Il programma è disponibile sull’app OWQLO, l’app ufficiale della Jr. NBA League in Europa e Medio Oriente.

Le registrazioni per il programma Jr. NBA Coaches – Online presentato da Gatorade sono ora aperte con l’obiettivo di aiutare e supportare la Jr. NBA League e gli allenatori di basket in Francia, Italia e Regno Unito. Il programma unico e aperto a tutti gli utenti registrati sopra i 16 anni, offrirà una diversa gamma di contenuti, tra cui live coaching clinic a partire dal 16 e 30 agosto e 13 e 27 settembre, tenuti da ex o attuali allenatori NBA, inclusi Lloyd Pierce, head coach degli Atlanta Hawks, Bryan Gates, assistant coach dei Minnesota Timberwolves e membro del Jr. NBA Council, e Igor Kokoskov, ex assistant coach dei Sacramento Kings. I clinic includeranno anche un momento di Q&A che darà la possibilità ai partecipanti di interagire e imparare direttamente dagli allenatori. Gatorade, presenting partner, supporterà il programma integrandolo con una sezione dedicata all’idratazione e alla nutrizione.

Dal 31 agosto gli utenti avranno anche la possibilità di accedere settimanalmente ai Jr. NBA Top Tips, una serie di video di allenamenti inclusi precedenti video di clinic svolti da allenatori NBA, e “Coaches Office”, contenente informazioni e risorse speciali. Inoltre, i fitness e performance coach Natalie Higby e Cristian Plascencia di The Durable Athlete parleranno dell’importanza dello sviluppo e delle skill e dell’attività fisica, incluso il riscaldamento e defaticamento e il workout.

Da aprile 2020, l’app OWQLO ha ospitato la serie di contenuti interattivi Jr. NBA at Home, fornendo allenamenti specifici che possono essere completati individualmente e in spazi limitati per aiutare i giovani giocatori di tutto il mondo a rimanere attivi e a sviluppare il loro gioco. La settimana scorsa è terminato il primo Jr. NBA Camp – Online, un camp estivo settimanale e virtuale al quale hanno partecipato più di 1000 giovani giocatori provenienti da più di 50 paesi, che presentava sessioni mattutine di sviluppo del gioco e sessioni pomeridiane dedicate alle life skills, e al quale hanno partecipato anche ex e attuali giocatori NBA e giocatrici WNBA inclusi José Calderón (Spagna), Maite Cazorla (Atlanta Dream; Spagna), Pau Gasol (Spagna), and Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro).

