NBA, ci sono figlio e moglie di Chris Paul tra il pubblico ‘virtuale’: lui li nota

Nonostante la lontananza fisica, Chris Paul ha comunque potuto notare la presenza di suo figlio e di sua moglie tra il pubblico ‘virtuale’ durante la partita contro gli Utah Jazz di ieri sera. La stella degli Oklahoma City Thunder, durante il terzo quarto, ha alzato lo sguardo tra i ‘presenti’ all’arena, incrociando le immagini di CP2 e moglie.

. @CP3 ’s son checks in as a virtual fan to watch OKC 👏 pic.twitter.com/mfAjBRG7PM

Nel post partita, il giocatore ha quindi rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“In realtà ho visto mia moglie verso la fine del match essere presente tra il pubblico, ma non ho visto il piccolo Chris. Sapevo però che era lì da qualche parte. È incredibile ragazzi. Credo che bisogna assolutamente ringraziare e dare credito a chi ha messo in piedi questo sistema tecnologico. Anche il pensiero di avere le persone noi care, tra il pubblico virtuale, significa moltissimo per noi, per me. Ci sono tantissimi ragazzi qui dentro lontani dalle rispettive famiglie e vederli è sempre qualcosa di speciale. Anche se non li ho notati per diverso tempo poiché concentrato in maniera profonda sulla partita, quando ho alzato lo sguardo e visto mia moglie è stato qualcosa di speciale.”