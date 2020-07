NBA, gli Orlando Magic abbattono Brooklyn per 128-118

Nella prima partita della seconda nottata NBA, gli Orlando Magic hanno conquistato una W senza troppi problemi contro dei Brooklyn Nets spuntati. Troppa la differenza sul campo tra le due compagini. Il match è rimasto in equilibrio per soli 12 minuti, quando i Nets hanno chiuso il primo quarto in vantaggio sul risultato di 39-36. Poi, il tracollo. La compagine allenata da Vaughn ha subito l’onta avversaria scivolando a 30 punti di distanza prima dell’ultimo quarto. Nell’ultimo periodo Brooklyn ha tentato la reazione d’orgoglio registrando un clamoroso parziale di 16-0 che ha portato i Nets sul -12 (116-128) a circa 2 minuti dalla fine. Da lì in poi, però, più nulla con il risultato finale che si è fissato sul 118-128 a favore di Orlando.

La mancanza di gente come Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan e Kevin Durant, ha decisamente pesato sull’esito di questa partita, così come influenzerà il cammino dei newyorchesi durante tutta la permanenza all’interno della bolla di Orlando. Nessun esordio in maglia Brooklyn per Jamal Crawford che dovrà attendere il suo momento per poter gridare al mondo il suo rientro. Per i Nets non sono bastati i 24 punti di Timothé Luwawu-Cabarrot, così come i 17 di LeVert. Dall’altra parte, invece, troviamo i 24 di Evan Fournier ed i 22 di Nikola Vucevic.

FINAL: Orlando 128, Brooklyn 118 pic.twitter.com/cd2s3uQgzW — Orlando Magic PR (@Magic_PR) July 31, 2020

Con questa sconfitta i Nets vengono superati proprio dai Magic, scivolando in ottava posizione nella Eastern Conference.

