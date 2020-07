NBA, gli Utah Jazz sviluppano una campagna di marketing senza precedenti

Gli Utah Jazz hanno sviluppato una campagna di marketing totalmente innovativa, basata sui fumetti. La campagna è diretta a pubblicizzare i giocatori dei Jazz che sono in lizza per vincere un NBA Award. Donovan Mitchell è in corsa per essere inserito all’interno dei First-Team NBA di fine stagione, mentre Rudy Gobert e Jordan Clarkson potrebbero diventare rispettivamente DPOY e 6MOY.

Il team dedicato alle pubbliche relazioni dei Jazz ha contattato diversi artisti per preparare delle grafiche accattivanti. Le storie, in stile fumetto, spiegano come mai i giocatori meriterebbero quel determinato premio, risaltando sotto forma di disegno le maggiori qualità degli interessati. Donovan Mitchell viene chiamato con l’acronimo di “Spida”, un richiamo al supereroe Spider-Man. Il 23enne è chiaramente il miglior giocatore della squadra, attualmente quarta nelle Western Conference. Inoltre, ha partecipato per la prima volta in carriera ad un All-Star Game.

Donovan Mitchell – The All-NBA Spida



Artwork commissioned by the @UtahJazz for Donovan Mitchell's All-NBA campaign. pic.twitter.com/muyHF1msJW — KSL Sports (@kslsports) July 24, 2020

Rudy Gobert, invece, viene esaltato per la sua rocciosa difesa e per la sua supremazia fisica nei pressi del ferro. Il lungo francese è infatti soprannominato “Gobzilla“. Gobert è fondamentale per i Jazz. È il miglior stoppatore e il miglior rimbalzista della compagine di Salt Lake City. Non dimentichiamoci che le sue braccia infinite lo hanno portato a essere già due volte Difensore dell’Anno.

Gobzilla – King of Defense



Artwork commissioned by the @UtahJazz for Rudy Gobert's Defensive Player of the Year Award campaing. pic.twitter.com/daUq2krEWA — KSL Sports (@kslsports) July 24, 2020

Infine troviamo Jordan Clarkson, che nello Utah ha finalmente trovato il suo ambiente ideale per completare la sua crescita, dopo diverse stagioni altalenanti. La guardia ex Cavaliers è l’arma in più della panchina dei Jazz. Clarkson riesce a dare freschezza e imprevedibilità ad un attacco che spesso rischia di ristagnare. Il suo soprannome è “Flame Thrower“, ovvero lanciafiamme, per la sua capacità di dare fuoco rapidamente all’attacco dei Jazz.

Jordan Clarkson – Flame Thrower



Artwork commissioned by the @UtahJazz for Jordan Clarkson's Sixth Man of the Year Award campaign. pic.twitter.com/OSjXS2bbeW — KSL Sports (@kslsports) July 24, 2020

Donovan Mitchell in questa particolare stagione sta viaggiando con cifre da vero All-Star: 24.2 punti, 4.4 rimbalzi e 4.2 assist a partita. Rudy Gobert invece per ora ha totalizzato 15.1 punti, 13.7 rimbalzi e 2 stoppate di media ad allacciata di scarpe. Jordan Clarkson, infine, ogni volta che esce dalla panchina porta a casa in media 15.6 punti, 2.9 rimbalzi e 1.6 assist.

