NBA, le amichevoli della notte

Continuano le partite di scrimmage per le 22 squadre presenti nel campus NBA di Orlando. Nella giornata di ieri, iniziata alle 18:00 italiane con Lakers-Magic e conclusasi con Denver-New Orleans nella notte italiana, abbiamo assistito a 6 partite. Da notare che le partite di ieri sono state le prime ad avere quarti da 12 minuti.

Los Angeles Lakers 119-112 Orlando Magic

Prima vittoria per la squadra californiana nella bolla, che ha vinto rimanendo sempre in vantaggio sui Magic. Ottime le partite di LeBron James (20 punti e 7 assist in 25 minuti) e Kyle Kuzma (25 punti tirando 5/7 da 3 punti). Anthony Davis ha giocato solo 10 minuti, uscendo dopo un colpo all’occhio ricevuto da Khem Birch. Per i Magic D.J. Augustin segna 21 punti, mentre Terrence Ross e Carter-Williams, entrambi in uscita dalla panchina, ne mettono rispettivamente 12 e 15.

Milwaukee Bucks 131-123 Sacramento Kings

I Bucks vincono anche la seconda partita di scrimmage contro i Kings grazie alle grandi prestazioni di Kyle Korver (22 punti tirando 8/14 dal campo) e Brook Lopez (21 punti e 4/6 fuori dall’arco dei 3 punti). I Kings, che arrivano anche ad avere uno svantaggio di 29 punti, non possono nulla contro la migliore squadra della regular season NBA. Miglior scorer Buddy Hield, con 19 punti partendo in panchina.

Miami Heat 99-101 Utah Jazz

La partita tra Miami e Utah è stata tra le più combattute, con i Jazz che stanno quasi sempre avanti nel punteggio senza però riuscire a dare lo strappo fino alla fine. Rudy Gobert segna 21 punti, prende 8 rimbalzi e raccoglie 2 stoppate. Mike Conley e Jordan Clarkson concludono la partita con 17 punti a testa. Per gli Heat, senza Jimmy Butler, da notare la prestazione di Kelly Olynyk (27 punti con il 62,5% di tiro dal campo) e Tyler Herro (20 punti ma un 1/5 da 3).

Brooklyn Nets 124-119 San Antonio Spurs

I Nets, nonostante le grandi assenze, riescono a portarsi a casa la seconda partita di scrimmage con un parziale di 39-31 a favore nel terzo quarto. Super Caris LeVert che mette a referto 27 punti. Gli Spurs non riescono a vincere nonostante 6 giocatori (Lonnie Walker, Poeltl, Derrick White, Forbes, Drew Eubanks e Marco Belinelli) in doppia cifra per punti.

Los Angeles Clippers 105-100 Washington Wizards

Dei Clippers orfani di Beverley, Harrell, Shamet, Williams e Zubac riescono comunque a vincere sui Wizards, altra squadra priva di tanti giocatori che non si trovano nella bolla NBA. Tanti giocatori in doppia cifra da una parte e dall’altra. Ottime per la squadra di L.A. le partite di Patterson (16 punti con il 70% dal campo), Mann, Coffey, Morris e McGruder (tutti a 13 punti). Per i Wizard i segnali positivi arrivano dai giovani, Hachimura (15 punti e 10 rimbalzi) e Bonga (15 punti e 12 rimbalzi) su tutti.

Denver Nuggets 104-119 New Orleans Pelicans

La squadra della Louisiana parte subito forte, con un parziale di 33-20 nel primo quarto che i Nuggets non riescono più a recuperare. Nickeil Alexander-Walker MVP della partita dei Pelicans, con una partita da 21 punti e 5 assist. Per i Nuggets, schierati di nuovo col quintetto lungo con Jokic playmaker, ottime le prestazioni di Plumlee (18 punti e 13 rimbalzi) e Troy Daniels (28 punti in uscita dalla panchina).