L’accordo è stato finalmente trovato: Tom Thibodeau sarà il prossimo allenatore dei New York Knicks. È questa la notizia del giorno rilanciata da Adrian Wojnarowski, famoso insider di ESPN, tramite Twitter. L’ex coach dei Chicago Bulls pare aver finalizzato l’accordo sulla base di un contratto quinquennale che lo renderà, di fatto, l’allenatore su cui la franchigia di New York punterà per la propria ricostruzione.

The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020

Si tratta della prima scelta da President of Basketball Operations da parte di Leon Rose. Le parti starebbero quindi limando gli ultimi dettagli contrattuali prima di rendere ufficiale il sodalizio attraverso il classico comunicato.

Knicks president Leon Rose and agent Spencer Breecker of CAA Sports are working to complete contractual terms and a signed agreement is expected in the near future, sources tell ESPN. https://t.co/77EnJuf436 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020

Coach Thibo ha superato così la forte concorrenza di Jason Kidd (non è detto che i Knicks proveranno l’assalto a Kidd per il ruolo di assistant coach ma c’è da superare lo sbarramento di LeBron James ai Lakers), Mark Jackson e Mike Woodson. Ora è tempo per New York di pensare a quali mosse effettuare sul mercato NBA per quanto riguarda i giocatori. La prima sarà relativa alla scelta al prossimo Draft. La ricostruzione passa anche da lì.

