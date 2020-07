NBA, David West non è contento di Thibodeau ai Knicks

La decisione dei New York Knicks di assicurarsi Tom Thibodeau come head coach durante la prossima stagione ha avuto molti pareri positivi, ma, non è di questo parere il veterano David West.

Secondo il vincitore di due anelli con i Golden State Warriors e anche ex Spurs, Thibodeau non merita ulteriori opportunità dopo aver portato pochi risultati ed aver rovinato molti giocatori. West ha affidato a Twitter il suo parere sul nuovo allenatore dei New York Knicks.

“Ho visto poche volte fallire un allenatore di colore… quante occasioni ha avuto Mark Jackson?”

Il discorso di West è andato a parare sul fatto che molti candidati di colore fossero in lizza per la panchina di New York, e sulla scelta del presidente Leon Rose di riprendere Thibodeau. L’ex giocatore ha anche citato Patrick Ewing, leggenda dei Knicks, che sta aspettando ancora una grande chiamata, o ancora Tyronn Lue, solo assistente ai Clippers dopo aver vinto il titolo a Cleveland nel 2016.

Un’altra critica è andato ai metodi dell’allenatore, colpevole secondo West di impedire ai giovani giocatori di svilupparsi.

“Letteralmente distrugge molti giocatori e riceve opportunità dopo opportunità. Mi dispiace per i giovani, il cui sviluppo si bloccherà e saranno criticati per il poco lavoro duro.”

Infine, la polemica è andata a toccare anche le dichiarazioni di Kendrick Perkins, il quale si era complimentato con la franchigia di New York per la scelta del nuovo coach.

Young players run for the hills… https://t.co/w1uPWSRBgP — David West (@D_West30) July 25, 2020

