NBA, anche Arron Afflalo sarebbe interessato a rilevare i Timberwolves

A quanto pare, Kevin Garnett non sarebbe l’unico ex giocatore NBA interessato ad acquistare i Minnesota Timberwolves. Infatti Arron Afflalo è a capo di una cordata composta da cinque investitori, ciascuno con un patrimonio superiore a diversi milioni di dollari. Tutto ciò in base a quanto riportato dai giornalisti Pat Graham e Dave Cambpell di The Associated Press.

Nei giorni scorsi la leggenda dei Timberwolves Kevin Garnett aveva riferito di essere a capo di un gruppo fortemente interessato all’acquisto della franchigia. Afflalo, che ha disputato undici stagione nella NBA, non ha apparentemente alcun legame con i Timberwolves. È cresciuto in California, ha giocato per UCLA e ha cambiato sei squadre diverse tra il 2007 e il 2018. Secondo Basketball-Reference ha guadagnato un totale di 59 milioni di dollari nel corso della carriera.

