NBA, Kemba Walker: “Il problema al ginocchio? Non mi farà saltare partite”

Kemba Walker è pronto a tornare in campo con la canotta dei suoi Boston Celtics. Il play sta attraversando il mini training camp con i suoi compagni di squadra con l’obiettivo di tornare operativo e al massimo della condizione. In tutto questo Kemba deve fare i conti con un piccolo e persistente fastidio al ginocchio. Il nativo del Bronx, però, si è detto poco preoccupato del dolore nonostante abbia saltato qualche allenamento di troppo durante gli ultimi 5 giorni:

“È un po’ frustrante saltare le sessioni di allenamento… anche perché non sono un giocatore che storicamente sta fuori a causa di infortuni se guardate alla mia intera carriera. Onestamente il ginocchio non mi preoccupa molto: ogni giorno cerco di fare il meglio per il mio fisico e sento che sto tornando in buone condizioni. Quindi, sì, sto bene. E tornerò a dare il meglio possibile”

La prima volta che Walker ha accusato il problema al ginocchio sinistro è stato immediatamente dopo la pausa dell’All-Star Weekend dello scorso febbraio. Walker, ai tempi, perse cinque delle successive sei partite dei Celtics. Tornò operativo nelle seguenti tre gare con la squadra, segnando però solo 12.7 punti a partita con il 27.9% dal campo ed un misero 20.8% da tre.

Il trentenne ha già saltato tre allenamenti con Boston in questa settimana, ma rimane fiducioso sul fatto che sarà pronto in vista della ripartenza della stagione in programma il 31 luglio contro i Milwaukee Bucks.

“Il piano non è quello di risparmiami per aspettare i playoff, voglio giocare. Mi sento bene. Sto solo cercando di essere intelligente e capire come muovermi. Mi sento davvero bene.”

