NBA Trend Topic #11

Undicesima puntata di NBA Trend Topic, la rubrica che seleziona per voi il meglio dal mondo #NBATwitter.

#MondayMotivation

Draymond Green è il vostro motivatore settimanale. Senza tregua.

#TuesdayThoughts

DeMarre Carroll vuole mantenere intatta la sua fama di 3&D versatile.

Trust I’m workin.. Back to the Basics✊🏾💯💯💯 https://t.co/YVV9TfkGnT — DeMarre Carroll (@DeMarreCarroll1) July 7, 2020

#WednesdayWisdom

Una veloce carrellata dei menù nella bolla di Orlando: non tutti sembrano convinti. Isaiah Thomas se la ride immaginando alla reazione di LeBron James.

No way Bron eating this LOL https://t.co/mGWgPBbS6S — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) July 8, 2020

Jusuf Nurkic , come vedremo, ha molti progetti in mente. Un taglio di capelli potrebbe aiutare a schiarire le idee.

Should I keep my hair long or cut it short? 💇🏽🧐 pic.twitter.com/i6RQgCzAGc — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) July 8, 2020

#ThrowbackThursday

I New York Knicks celebrano la #PatWeek sui propri social e rilanciano un trend del momento. Ai tempi di Ewing, però, al MSG ci si annoiava di rado.

Describe your favorite Patrick Ewing moment, as boring as possible. — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 9, 2020

Throwback [semiserio] anche in questa puntata: Luke Kornet, alle prese con le targhe e viti di fissaggio, si arrende di fronte all’evidenza.

Today, in the immortal struggle of Man vs. Rusted Out License Plate Screws, License Plate Screws won. — Luke Kornet (@bigshin32) July 8, 2020

#FridayFeeling

Abbiamo già accennato ai progetti del centro dei Portland Trail Blazers, uno di questi è ufficialmente online.

La bolla di Orlando lascia tempo per i videogiochi, con l’imbarazzo della scelta: Call of Duty Modern Warfare, in streaming su Twitch, per Jae Crowder. F1 2020 con postazione di guida per Nikola Vucevic.

