NBA, Paul George: “Ho avuto paura di saltare la stagione”

I Los Angeles Clippers sono una delle squadre favorite per vincere il titolo NBA. Paul George, stella dei Clippers, in una conference call ha svelato di essere felice di poter tornare in azione all’interno della bolla di Orlando. Non vede l’ora di ricominciare a giocare dopo un lungo periodo di stop. Anche George, come molti altri atleti NBA ha confermato che dietro la sua canotta ci sarà scritto un messaggio sociale. Ad esempio Damian Lillard ha scelto “How many more?”, Enes Kanter “Freedom”. Queste le parole rilasciate da PG13:

“Anche io dietro la mia maglia avrò scritto un messaggio rivolto a tutti. Ma per ora non dico niente. Quello che ho scelto lo vedrete quando giocherò”

George poi ha detto che ad Orlando lui sta bene e che si possono fare un sacco di cose:

“Voglio sicuramente dare il massimo per il mio team. Poi qua ci sono tante attività che possiamo fare come, giocare a golf o pescare. Sarà una bella esperienza.”

Le aspettative sui Clippers sono alte, come lo erano prima che la NBA venisse sospesa. La guardia ha quindi chiosato con la sua situazione di forma attuale, dopo una stagione a rincorrere la miglior condizione e limitata anche da alcuni problemi fisici che ne hanno minato la prestazioni:

“Devo essere onesto, avevo paura di dover rimanere fuori per lungo tempo ad inizio stagione. Non mi sono mai sentito al 100% durante l’attuale regular season. Sentivo che la spalla non era a posto. Ora invece mi sento benissimo, senza alcun problema fisico. Fino a forse un mese o due fa, dovevo sempre fare alcuni esercizi riabilitativi per le spalle, scaldandole in maniera particolare. Avevo una routine lunghissima prima di poter cominciare a giocare sul parquet. Ora mi sento di nuovo bene … di nuovo me stesso.”