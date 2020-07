NBA, tra Rudy Gobert e Donovan Mitchell sono finiti gli scontri

La sospensione della NBA ha inevitabilmente cambiato la vita di molte persone, soprattutto quelle all’interno di tutto il sistema: i giocatori, gli allenatori, lo staff e tutti i lavoratori delle arene.

Il primo giocatore a risultare positivo al test per il COVID-19 è stato Rudy Gobert, che ha inevitabilmente contagiato diversi compagni di squadra e di team avversari. Anche Donovan Mitchell è risultato positivo, e proprio per questo motivo i rapporti tra lui e il centro francese si sono rovinati.

Mesi dopo l’incidente, i due giocatori hanno chiarito le cose. Il vicepresidente esecutivo delle operazioni di basket degli Utah Jazz, Dennis Lindsey, si è detto impressionato dalla maturità di Gobert nel chiarirsi con il compagno di squadra. Maturità che probabilmente è venuta a galla dopo la vicenda di marzo.

Dunque Lindsey è intervenuto così in un’intervista con Ryan Miller di KSL:

“Sono rimasto molto colpito da quanto Rudy fosse disponibile. Ho visto una persona vulnerabile ma che riflette molto, ho visto la vera maturità di Gobert. Sai che ci sono diverse cose che tutti dobbiamo guardare in noi stessi quando veniamo criticati e non sono sicuro di essere bravo a 51 anni. Ma sono rimasto piuttosto colpito dal fatto che Rudy a 28 anni potesse riflettere e condividere ciò che ha provato in merito a tutto ciò che è successo”.

Che sia stata la maturità di Gobert o no, i due hanno finalmente riparato le cose. Come si suol dire, il tempo guarisce tutte le ferite.

Anche Mitchell, in una recente intervista ai giornalisti di ESPN, ha ammesso che lui e il centro francese sono tranquilli. Anche se in realtà ha rifiutato la richiesta di commentare tutto ciò che è successo, preferendo non dilungarsi troppo:

“In questo momento, stiamo bene. Stiamo andando là fuori pronti per giocare a basket”.

Come prima partita nella bolla di Orlando, i Jazz affronteranno i New Orleans Pelicans. Successivamente ci saranno gli Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e Denver Nuggets.

