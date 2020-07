Patty Mills e la decisione di partecipare alla ripresa NBA

Patty Mills, playmaker dei San Antonio Spurs e dell’Australia, alla fine prenderà parte alla bolla di Orlando. Il 31enne di Camberra, come riportato da Paul Garcia, ha confermato la sua partecipazione a DisneyWorld ammettendo però come la decisione non sia stata affatto semplice. Il giocatore ha poi aggiunto che i proventi delle partite, otto sicure, saranno devoluti a Black Lives Matter Australia. All’incirca un milione di dollari.

Patty Mills will be joining the Spurs in Orlando and donating his salary from those games to social justice groups in Australia: https://t.co/mVnQT1ijB2 — Paul Garcia (@PaulGarciaNBA) July 8, 2020

Per poter pensare di proseguire anche nella postseason, Patty Mills e soci sono chiamati ad una vera e propria impresa. Gli Spurs infatti si trovano attualmente a 5 vittorie di distanza dall’ultimo posto disponibile a Ovest. Quell’ottava posizione attualmente occupata dai Memphis Grizzlies che paiono per nulla intenzionati a mollare.

Il fatto però di poter contare anche su un veterano come Patty Mills permetterà ai tifosi texani di continuare a sperare. Il giocatore australiano infatti è tra i leader degli speroni, con cui gioca da 9 anni, ma è anche tra gli elementi più efficaci a disposizione di coach Popovich in questa stagione. Fino a prima del lockdown infatti il playmaker era il terzo realizzatore della squadra e tra i primi cinque nelle percentuali al tiro. Oltre al costante apporto difensivo. A tutto questo va aggiunto che l’altro playmaker nel roster di San Antonio, Dejounte Murray, è attualmente infortunato e una eventuale rinuncia di Mills avrebbe potuto far giocare gli Spurs senza un vero portatore di palla.

Il giocatore così ha voluto onorare appieno l’impegno di concludere la stagione nonostante le flebili possibilità di accedere ai playoff e nonostante questo campionato si sia dimostrato per i texani uno dei peggiori degli ultimi venti anni. Infatti, in caso di mancata qualificazione ai playoff, si interromperebbe la striscia record di partecipazioni consecutive alle postseason, 22, da parte degli Spurs targati Gregg Popovich.

Anche per questo, forse, Mills, ci sarà. Per continuare a scrivere record assieme al suo allenatore.

