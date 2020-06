NBA, LeBron James: “La NFL dovrebbe chiedere scusa a Colin Kaepernick”

Sono passati tre anni da quando Colin Kaepernick ha iniziato la sua pacifica protesta. L’ex San Francisco 49ers aveva iniziato ad inginocchiarsi durante l’inno nazionale, in segno di dissenso contro le numerose ingiustizie verso la popolazione afroamericana. Tre anni dopo, il vento sembra essere cambiato. Numerose proteste hanno scosso il paese dopo la morte di George Floyd e in molti hanno rivalutato la posizione di Kaepernick.

Tra i sostenitori, fin dal giorno uno, della causa c’è LeBron James. Il giocatore dei Lakers è sempre stato dalla parte di Kaepernick. La sua presa di posizione, lo ricordiamo, gli è praticamente costata la carriera NFL, visto che nessuna squadra ha più deciso di firmarlo. Ora che l’opinione pubblica ha meglio compreso le sue posizioni, LeBron si aspetta che la NFL si scusi ufficialmente:

“Per quanto riguarda la NFL: non faccio parte di quell’ambiente, di quegli spogliatoi, ma non ho ancora sentito delle scuse. Non una scusa ufficiale a Colin Kaepernick, per quello che ha dovuto attraversare per provare a dire alla NFL e al mondo intero perché si inginocchiava quando era un 49er. Penso che sia sbagliato. Adesso qualcuno lo sta facendo, ma mancano ancora delle scuse ufficiali per un uomo che ha praticamente sacrificato sé stesso per cercare di migliorare il mondo”