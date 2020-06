NBA, dress code “allentato” ad Orlando: niente più giacche e completi

Il 30 luglio, data fissata per la ripresa della NBA, dista ormai poco più di un mese. Tra giocatori che rinunciano volontariamente e altri trovati positivi al virus, la lega sta comunque fissando anche i dettagli più piccoli. Tra questi c’è anche il dress code che giocatori e allenatori dovranno rispettare.

La lega ha deciso per un allargamento delle maglie in vista delle settimane da trascorrere ad Orlando. L’abbigliamento sarà più casual e non più forzatamente elegante come nella normalità della situazione. I giocatori in panchina, “non convocati”, potranno anche non indossare lo sport coat (la classica giacca dal taglio sportivo). Gli allenatori invece non saranno più costretti a indossare il solito elegante completo.

Sources: The NBA has modified its dress code for 2019-20 restart: – Players not required to wear sport coat on bench

– Can wear short/long-sleeve polos for team/league business

– Male and female coaches: short/long-sleeve NBA polo shirts — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

Gli abiti usuali saranno sostituiti da delle più comode polo a manica lunga o corta. Un abbigliamento decisamente più estivo, per una ripresa estiva della lega che sa tanto di tipico ambiente da Summer League.

