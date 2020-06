Bronny James sceglie i suoi 5 giocatori NBA preferiti (oltre al padre)

In questi giorni di attesa, in cui i dubbi sulla ripresa della NBA si diffondono, diversi giocatori rinunciano e altri sono trovati positivi al Covid-19, il gioco preferito di diversi addetti ai lavori (e non) è quello di stilare la propria top 5, o top 10, nelle più disparate categorie.

L’ultimo a farlo è stato Bronny James. Il figlio di LeBron, durante una livestream di NBA 2K20, ha indicato i suoi 5 giocatori preferiti in NBA. Escluso, ovviamente, il padre.

Bronny si è preso qualche istante per rispondere. I primi due nomi sono stati quelli di Giannis Antetokounmpo e James Harden. A concludere la lista, Damian Lillard, Anthony Davis e Kevin Durant. C’è da aspettarsi che, senza l’apposita richiesta di escludere il padre, Bronny lo avrebbe chiaramente nominato per primo.

Gli spettatori della stream non hanno perso l’occasione di punzecchiare Bronny. Colpiti infatti dall’esclusione dalla lista di nomi come Kawhi Leonard e Stephen Curry. E se per il secondo non c’è stata risposta, Bronny ha poi aggiunto il nome di Leonard in un commento successivo:

Bronny commented that he meant to add in the Klaw, too pic.twitter.com/iPmqXkIjPJ — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) June 25, 2020

