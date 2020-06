NBA, 16 giocatori su 302 positivi al Coronavirus

Sedici giocatori NBA su un totale di trecentodue sono risultati positivi al Coronavirus, in seguito alle indagini microbiologiche svoltesi lo scorso martedì. I dati in questione sono stati ufficializzati con certezza e precisione dalla lega stessa e dalla Associazione Giocatori solamente nel corso della giornata di oggi.

Alex Len e Jabari Parker, ambedue in forza ai Sacramento Kings, hanno confermato la loro positività al virus, così come Malcom Brogdon, sui rispettivi profili social.

Nel novero dei giocatori certamente positivi rientrano Buddy Hield dei Sacramento Kings, Derrick Jones Jr dei Miami Heat, nonché Nikola Jokic, centro dei Nuggets risultato infetto in seguito alla partecipazione ad un evento al quale ha presenziato perfino Novak Djokovic.

Negli scorsi giorni è trapelato che anche due giocatori dei Phoenix Suns siano portatori del virus. Per il momento risulta ancora anonima l’identità di questi ultimi, come ignota è d’altronde anche la maggior parte dei giocatori lesi in generale.

