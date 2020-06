Tutti i servizi presenti nella bolla di Orlando per i giocatori NBA

La NBA sta preparando diverse attività per regalare ai giocatori due mesi comunque intensi all’interno della bolla di Orlando. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, la lega avrebbe organizzato una buona dose di servizi di cui i giocatori potranno godere durante le loro attività a World Disney. Tra queste rientrano proiezioni giornaliere di film, organizzazione di DJ set, Videogiochi, Ping Pong, sala Biliardo e giochi sul prato. Concerti all’aperto, commedie dal vivo e accesso al parco e alle sue attrazioni potrebbero essere altre possibili opzioni di intrattenimento, secondo quanto riferito da Dan Woike del Los Angeles Times.

I giocatori avranno anche accesso a un lounge club, piscine, barbieri personali, manicure, pedicure e un concierge VIP 24 ore su 24. Inoltre, i giocatori potranno partecipare alle partite di altre squadre. Ogni franchigia avrà anche accesso a un “team culinario Disney” che contribuirà a creare menu personalizzati per la squadra. I 22 club NBA presenti ad Orlando saranno divisi in tre hotel – in base al seeding – durante il loro soggiorno, ossia il Grand Destino, il Grand Floridian e lo Yacht Club.

GRAND DESTINO GRAND FLORIDIAN YACHT CLUB Bucks Thunder Trail Blazers Lakers 76ers Kings Raptors Rockets Pelicans Clippers Pacers Spurs Celtics Mavericks Suns Nuggets Nets Wizards Jazz Grizzlies Heat Magic

Gli ingredienti per la ripartenza della stagione NBA, ora, sembrano esserci tutti.

Leggi Anche

Kyrie Irving propone una Lega alternativa per contrastare la ripartenza NBA

NBA, i giocatori hanno tempo fino al 24 giugno per decidere sulla ripartenza

Anche John Wall sta con Irving sulla ripartenza NBA