NBA, Durant difende Irving e attacca Perkins: “Sei un venduto”

Nonostante siano ex compagni di squadra, gli attacchi social tra Kevin Durant e Kendrick Perkins non accennano a smettere.

In questi giorni sta tenendo banco l’opinione di Kyrie Irving, leader delle voci che sono contro la ripresa della NBA ad Orlando. Perkins ha attaccato il giocatore dei Nets in più occasioni, l’ultima definendolo “una distrazione per tutti, le cui parole non hanno alcun senso”.

Prontamente, Kevin Durant non ha perso l’occasione e ha preso due piccioni con una fava, difendendo il compagno di squadra e attaccando l’ex.

KD ha definito Perkins “un venduto”, prima di retweettare un video di scherno verso di lui:

Lmaooo KD’s latest RT pic.twitter.com/DEIvTkgANn — Chris Montano (@gswchris) June 17, 2020

La relazione tra Durant e Perkins è precipitata da quando KD ha deciso di trasferirsi ai Golden State Warriors. Da quel giorno Perk non ha perso occasione di attaccare il #35 per la decisione a suo dire “soft”. Durant, da parte sua, non ha ovviamente mancato di rispondere per le rime.

La NBA dovrebbe riprendere il 30 luglio ad Orlando. Le voci contro la ripresa continuano a essere sempre di più e sempre più forti e il ritorno in campo non è più certo quanto prima. O, quantomento, non con tutti i protagonisti. Oltre ad Irving, infatti, si sono esposti anche Howard, Carmelo e Bradley.

