Ancora una volta Kendrick Perkins è tornato a parlare di Kyrie Irving. L’ex lungo NBA all’inizio di questa settimana aveva chiesto esplicitamente ad Irving di agire attraverso fatti concreti piuttosto che parlare solo della riforma della giustizia sociale. Ora, Perkins, ha nuovamente attaccato il play dei Nets affermando che le sue ultime uscite, come la volontà di creare una lega alternativa alla NBA, stiano mettendo in secondo piano – anche involontariamente – il movimento ‘Black Lives Matter’:

Sempre attraverso i microfoni della trasmissione “Get Up” di ESPN, Perkins ha quindi messo in dubbio la leadership di Irving, il quale si ritrova a ricoprire il ruolo di vicepresidente del comitato esecutivo della NBPA, opponendosi però alla ripartenza della stagione senza aver ascoltato altri componenti del sindacato come Chris Paul che ne è presidente:

“È pazzesco per me quello che sta facendo perché l’ha fatto semplicemente senza parlare con il presidente della NBPA Chris Paul o senza consultare il direttore esecutivo Michele Roberts, andando quindi a proporre qualcosa di completamente diverso rispetto alla loro linea ma riunendo un po’ di persone dicendogli: “Non facciamo niente senza un piano concreto”. Non ha senso quello che dice e non sono assolutamente d’accordo con lui. “