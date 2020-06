NBA, Shaquille O’Neal organizza un evento online per beneficenza

Shaquille O’Neal farà squadra con il giocatore di football americano Rob Gronkowski per organizzare un evento di beneficenza. I due sono grandi amici, e proveranno a fare online ciò che gli riesce meglio: festa. La collaborazione porterà alla creazione di un evento unico nel suo genere e assolutamente innovativo. Il tutto si svolgerà in streaming. Il party è stato annunciato per sabato, con un nome che fa ben presagire: “Shaq’s Fun House vs. Gronk Beach“. Shaquille O’Neal ha voluto mettere in chiaro che questo evento non vuole distrarre le persone dagli eventi in corso, anzi, a suo giudizio può aiutare a mantenere il focus sulle problematiche, ma in modo corretto.

Ecco le parole di Shaq:

“Siamo ben consapevoli di tutto ciò che sta succedendo. Il paese sta facendo un ottimo lavoro nel sensibilizzare riguardo la situazione attuale. Ora è il momento che gli addetti ai lavori cambino la legislazione, così otterremo nuove leggi. Ma il nostro evento avrà come scopo il divertimento. Vogliamo festeggiare, ma con un obiettivo. Non voglio che le persone pensino a noi come due ragazzi che fanno casino. Noi sappiamo per certo, e su questo sono state fatte ricerche, soprattutto da me stesso, che la musica e lo sport avvicinano le persone, indipendentemente dai tuoi impegni. Queste due cose hanno sempre creato unione. Io e Gronk siamo fantastici in entrambe.”

Alla festa parteciperanno personalità di spicco dell’industria musicale. Gli artisti previsti sono al momento Diplo, Snoop Dogg e Steve Aoki. O’Neal e Gronkowski si sfideranno in sei sfide differenti. Tra queste non mancherà la sfida delle alette di pollo piccanti. Entrambi i protagonisti si sono schierati in prima linea a favore della donazione in beneficenza del ricavato.

